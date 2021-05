Création à Abidjan d’un réseau des alumnis en ingénierie du Genre

Un réseau des alumnis en ingénierie du genre formés par la chaire UNESCO, Eau, femmes et pouvoir de décisions ( EFPOD) de Côte d’Ivoire a été créé vendredi à Abidjan au cours d’un atelier, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Cet atelier s’est déroulé sous le thème : « Le réseautage des alumnis de la chaire UNESCO Eau femmes et pouvoir de décisions ».

Cette association qui se veut un accélérateur de carrière est composée d’experts en Genre (des femmes pour la plupart) des promotions 2018-2019-2020 et 2021 (en cours) de la chaire UNESCO Eau femmes et pouvoir de décisions.

« Créons un réseau d’alumnis dynamique et impactons le monde par l’approche genre. Le réseautage est un autre nom de la solidarité. Le réseautage consiste à créer le nous qui aide», a affirmé la Conseillère du président de la République chargée du Genre, Euphrasie Kouassi Yao, également titulaire de la chaire UNESCO Eau femmes et pouvoir de décisions, dans une allocution d’ouverture de cette rencontre.

« La création de ce réseau facilitera les échanges d’expériences entre vous. Elle vous rendra visible », a-t-elle poursuivi.

« Nous sommes une famille. Nous devons rester solidaires parce qu’une famille qui n’est pas solidaire ne peut pas prospérer. Nous devons fermer les murs de nos individualités», a exhorté Mme Yao.

Dans la même veine Dr Emma Kouakou, une experte en genre formée par la chaire UNESCO Eau femmes et pouvoir de décisions, a appelé ses anciens condisciples à créer une interconnexion entre elles.

Selon elle, ce réseau est un réseau de lobbying et un accélérateur de carrière. Des témoignages et des partages d’expériences ont clôturé cette rencontre.

La Chaire UNESCO « Eau, femmes et pouvoir de décisions » (EFPOD), est un programme qui œuvre à créer un environnement favorable à la promotion du Genre et à l’autonomisation des femmes dans une perspective de développement équitable, inclusif et durable.