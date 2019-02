Cpi: Gbagbo et Blé Goudé sont sortis de prison

Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blé Boudé sont sortis vendredi soir de la prison de la Cour pénale internationale, conformément à la décision de la chambre d’appel qui a ordonné dans la journée leur libération sous conditions.L’information est donnée par le porte-parole de la Cpi cité par rfi.

Le 15 janvier dernier, les juges de la Cpi avaient acquittéé et ordonné la libération de Gbagbo et de son co-accusé, Blé Goudé poursuivis respectivement depuis 2011 et 2015 pour crimes contre l’humanité dans le cadre de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011.

Cette décision avait été suspendue par un Appel du Procureur de la Cpi, Fatou Bensouda.