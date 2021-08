Covid/Vaccin : l’Af’Sud veut injecter un million de doses par jour

L’annonce est faite ce vendredi par le tout-nouveau ministre de la Santé, Joe Phaahla, lors d’une rencontre avec la presse.Il a souligné que pour atteindre l’objectif d’un million de doses de vaccin quotidiennement, l’Afrique du Sud est en train de déployer de plus en plus de moyens, notamment dans les petites villes et les zones rurales.

« Nous avons également choisi des pharmacies comme lieux de vaccination », a indiqué Joe Phaahla.

Il s’est dit satisfait du fait que le gouvernement ait pu à ce jour, vacciner plus de 8,3 millions de personnes dans le pays.

« Avec l’aide des pharmacies privées, le gouvernement s’efforce d’administrer un million de vaccins tous les trois jours », a-t-il répété, précisant que le pays vaccinait 200.000 personnes par jour auparavant.

Joe Phaahla a été nommé, hier jeudi 5 août 2021, ministre de la Santé, en remplacement de Zweli Mkhize qui a été suspendu suite à un scandale financier relatif à l’attribution irrégulière d’un contrat à une société appartenant à certains hauts fonctionnaires du son ministère.