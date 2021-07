Covid-19 : vers la production de vaccins en Afrique du Sud

L’Institut Biovac d’Afrique du Sud et la société pharmaceutique Pfizer ont conclu un accord pour la mise en place d’une unité de fabrication de vaccins anti-Covid au Cap.Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s’est félicité de ce partenariat public-privé officialisé mercredi. Pour le guide de la nation arc-en-ciel, c’est une « percée dans la protection des nations africaines » contre la pandémie.

Cyril Ramaphosa a souligné que l’Afrique « a actuellement moins d’accès à la vaccination » par rapport aux autres parties du monde, avant d’affirmer que cette entente « contribuera de manière significative à la sécurité sanitaire sur ce continent ».

En effet, a fait savoir le chef de l’Etat sud-africain, 100 millions de doses devraient sortir chaque année de la future usine. Une production exclusivement destinée aux Etats membres de l’Union africaine (UA).

Le contrat signé avec Pfizer inclut un transfert de technologies. En outre, l’unité du Cap doit intégrer, d’ici fin 2021, la chaîne d’approvisionnement du géant pharmaceutique mondial pour s’approvisionner en substance médicamenteuse auprès de BioNTech (associé à Pfizer dans la mise au point d’un vaccin contre la Covid-19) en Allemagne.

Ce projet de fabrication de vaccins à ARN messager, nécessite selon Cyril Ramaphosa, un investissement à frais partagés de 14 millions de dollars US au cours des six prochains mois. De l’avis du président de l’Afrique du Sud, « la protection des populations (du continent) est une contribution nécessaire et essentielle à la protection de l’humanité ».