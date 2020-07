Covid-19: un ministre sud-africain et son épouse testés positifs

Le ministre sud-africain des Ressources minérales et énergétiques, Gwede Mantashe et son épouse Nolwandle ont été testés positifs pour la Covid-19, annonce la présidence de la République.Le Bureau du président a déclaré que Mantashe a reçu, hier mardi, les résultats de leurs tests revenus positifs, et que lui et sa femme sont maintenant en isolement. Le ministre à la présidence, Jackson Mthembu, a déclaré que Mantashe travaille à domicile jusqu’à sa guérison.

« Nous souhaitons au ministre et à Mme Mantashe un prompt rétablissement, et nous adressons les mêmes vœux aux milliers de Sud-Africains et à leurs familles qui luttent également contre le coronavirus », a déclaré Mthembu.

Il a ajouté : « Pour vaincre ce virus, nous devons tous continuer à observer les protocoles de l’Organisation mondiale de la santé à travers le lavage régulier des mains, le port du masque et le respect de la distance physique ».