Covid-19: réunion des ministres de la Santé de l’UEMOA, jeudi

Les ministres de la Santé des huit Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) se réunissent, ce jeudi 7 mai 2020, pour coordonner la lutte contre le Covid-19, a appris APA auprès de sa Division de l’Information, de la Communication interne et des Relations publiques.« La rencontre, qui se déroulera en visioconférence, sera consacrée aux dispositions pratiques à prendre pour la mise en œuvre diligente des décisions et des recommandations prises par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union relatives à la pandémie du Covid19, le 27 avril dernier lors de leur session extraordinaire », explique un communiqué de presse.

Il ajoute qu’il s’agira, entre autres, de l’instauration, dans le cadre communautaire, d’une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l’UEMOA.

« L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies sera également à l’ordre du jour », conclut le communiqué de la Division de l’Information, de la Communication interne et des Relations publiques de l’UEMOA.