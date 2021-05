Covid-19: Ramaphosa plaide pour la fin de «l’apartheid vaccinal»

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lundi que la renonciation aux droits de propriété intellectuelle dans la fabrication de vaccins contre la Covid-19 est nécessaire pour permettre au reste du monde de faire face de manière égalitaire, à un problème médical mondial sans précédent.Dans son message hebdomadaire à la nation, Ramaphosa a déclaré que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait examiner la proposition de l’Afrique du Sud et de l’Inde de déroger temporairement à certains aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Depuis que la proposition a été faite par l’Afrique du Sud et l’Inde, une centaine de pays dont les Etats-Unis l’ont soutenue en ce sens qu’elle valait la peine d’être examinée avec les fabricants de vaccins anti-Covid-19 en Europe, en Amérique, en Chine et en Russie.

Actuellement 55% de la capacité de fabrication de vaccins se trouve en Asie de l’est ; 40% en Europe et en Amérique du Nord et moins de 5% en Afrique et en Amérique du Sud.

Le président sud-africain a admis que l’application des droits de propriété intellectuelle était essentielle à la recherche et au développement et à l’innovation dans la quête du progrès humain.

« Mais notre position en tant qu’Afrique du Sud est qu’une telle dérogation est nécessaire en ce moment. Elle est temporaire et répond directement à une urgence », a déclaré Ramaphosa.

Il a ajouté : « C’est une situation sans précédent qui exige que toutes les propriétés intellectuelles, connaissances, technologies et données relatives aux technologies de la santé Covid-19 soient mises à la disposition de tous et pas seulement aux plus offrants ».

Selon le président, « une situation dans laquelle les populations des pays riches et avancés sont inoculées en toute sécurité, tandis que des millions de personnes dans les pays plus pauvres meurent dans des files d’attente, équivaudrait à un apartheid vaccinal ».