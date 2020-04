Covid-19: Nana Akufo prône une « réponse africaine spécifique » à la pandémie

Le chef de l’Etat du Ghana, Nana Akufo Addo a appelle ses pairs à adopter des méthodes locales pour lutter contre le coronavirus, au lieu de copier aveuglément les méthodes utilisées dans d’autres parties du monde.«Je pense qu’il est très important que nous adaptions une réponse ghanéenne et africaine spécifique à la gestion de cette pandémie et ne copions pas nécessairement aveuglément les méthodes adoptées par les pays du nord et d’ailleurs», ont rapporté les médias locaux citant le président Ghanéen, qui s’exprimait jeudi, lors du Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’Afrique de l’ouest sur la pandémie de coronavirus.

Les médias ont ajouté que le dirigeant Ghanéen avait félicité le président de la Cedeao, le président Mahamadou Issoufou du Niger pour avoir convoqué une réunion aussi cruciale afin de discuter de la lutte contre le Covid-19.

Expliquant les méthodes locales pour faire face à la pandémie, le président Nana Addo a déclaré que l’approche du Ghana était basée sur quelques principes qui impliquaient la mobilisation des forces sociales du pays, notamment les sociétés religieuse, scientifique, universitaire, politique et civile pour faire face à la menace posée par la pandémie.

Selon lui, la deuxième approche est que son administration est dirigée et informée par la science et d’autres données qui sont rassemblées. Elle apprend aussi de l’expérience du gouvernement des pays qui sont plus avancés dans la réponse au virus.

Le président Nana Addo a indiqué à ses collègues lors de la réunion virtuelle que son pays tirait parti de la pandémie en continuant de faire pression pour le programme Ghana Beyond Aid en disant que « nous essayons de limiter et d’arrêter l’importation du virus » depuis que son pays a découvert que «pratiquement tous les cas de coronavirus que nous avions au Ghana provenaient de voyageurs qui arrivaient au Ghana ».

Pour contenir le virus, le président Nana a noté qu’il y avait eu un processus agressif de dépistage et de test avec plus de 85.000 Ghanéens testés pour le virus.

Le Ghana compte 1.154 cas confirmés de Covid-19, avec 120 guérisons et neuf décès. Ce chiffre serait le plus élevés parmi les pays d’Afrique de l’ouest.