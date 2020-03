Covid-19: messes et plénières du parlement suspendues au Burkina

Pour éviter la propagation du coronavirus au Burkina Faso où on dénombre 33 cas positifs, les plénières à l’Assemblée nationale sont suspendues, tout comme les messes dans les églises catholiques.Dans un communiqué en date du 18 mars 2020, la Conférence épiscopale Burkina-Niger (structure dirigeante des catholiques au Burkina et au Niger) suspend les messes et autres célébrations.

La même structure a émis des directives dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ainsi, elle suspend les cours de catéchèse, tout en rassurant les fidèles catholiques, qu’«ils pourront être aidés par des retransmissions de célébrations (messes, chemins de croix) à la radio et à la télévision.

Elle (conférence épiscopale) a également suspendu les stages, mais permet la célébration des obsèques avec la condition de «respecter scrupuleusement les consignes de l’Etat».

L’autre communiqué parvenu à APA, ce jour, émane de l’Assemblée nationale et renseigne que toutes les séances plénières à l’hémicycle sont suspendues jusqu’au 1er avril 2020.

«Toutefois, les travaux dans les commissions générales regroupant des effectifs réduits (moins de 50 personnes) se poursuivent», indique-t-on.

Le Burkina Faso totalise 33 cas confirmés dont un décès (survenu dans la nuit de mardi à mercredi), a annoncé ce jeudi 19 mars 2020, Pr Martial Ouédraogo, coordonnateur national de la réponse à la pandémie de Covid-19.

Sur les cas confirmés au Burkina Faso, la capitale Ouagadougou compte 31, la deuxième ville, Bobo-Dioulasso, compte un cas et la ville de Houndé enregistre un cas.