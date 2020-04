Covid-19/Maroc : Interdiction de l’usage et de la commercialisation des passages de désinfection des personnes

L’usage et la commercialisation des passages de désinfection des personnes sont strictement interdits en raison des dangers dus à l’exposition aux produits utilisés dans l’opération de désinfection sur la santé et la sécurité des usagers, indique un communiqué conjoint des ministères de l’intérieur, de la santé et de l’Industrie.Selon le communiqué, cette décision intervient suite à la réunion du comité de normalisation, chargé d’établir des caractéristiques normalisées marocaines pour les passages de désinfection des personnes et les produits utilisés, notant que le comité ne dispose pas actuellement de tous les éléments scientifiques nécessaires à l’établissement de ces normes.

Ces passages, poursuit la même source, pourraient servir à désinfecter les appareils et les produits utilisés pour le stockage, le conditionnement, la manutention et le transport des marchandises.

Tous les passages de désinfection des personnes mis en place à l’entrée des établissements, des espaces publics ou des commerces ou dans tout autre lieu doivent être ainsi retirés, annonce le communiqué, notant que toute violation de cette décision entraînera une poursuite en justice.