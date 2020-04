Covid-19: l’OMS appelle l’Afrique à ne pas négliger d’autres urgences sanitaires

La Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, Dr Motshidiso Moeti a invité, vendredi à Brazzaville, les pays africains à ne pas perdre de vue les autres maladies au profit du Covid-19.« J’invite tous les pays africains à ne pas perdre de vue les progrès qu’ils ont réalisés dans le domaine de la santé alors qu’ils s’adaptent pour faire face à cette nouvelle menace », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Selon elle, « pendant que les pays africains s’efforcent de maîtriser la pandémie sans précédant du coronavirus (Covid-19), il leur faut également maintenir les efforts face à d’autres urgences sanitaires comme le paludisme et la polio ».

« Un système de santé surchargé nuit non seulement à l’efficacité de la riposte contre le Covid-19, mais peut également compromettre la lutte contre toute une série de menaces évitables pour la santé humaine. Même de brèves interruptions de la vaccination favorisent la flambée d’épidémies, ce qui rend les enfants et les autres groupes vulnérables plus exposés à des maladies mortelles », a indiqué le Dr Moeti.

Elle a rappelée qu’« avant la survenue du nouveau coronavirus en Afrique, l’OMS soulignait la nécessité pour les pays d’assurer la continuité des services de santé essentiels de routine ».