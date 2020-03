Covid-19 : l’Ethiopie ferme ses écoles et suspend les manifestations sociales

L’Ethiopie a suspendu les enseignements dans le primaire, le secondaire et les universités ; les grandes réunions et les événements sportifs dans le cadre d’une riposte contre la propagation du Covid-19.Jusqu’à présent, cinq personnes ont été testées positives pour le coronavirus et 117 personnes sont mises en quarantaine. Dans une émission en direct lundi, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la suspension des cours, des activités sportives et des réunions à partir du lundi 16 mars 2020 pour les 15 prochains jours.

Cette décision est intervenue après que le Premier ministre a tenu des consultations avec des membres du Cabinet et diverses parties prenantes, notamment Ethiopian Airlines, le ministère de l’Education, l’Ethiopian Public Health Institute (EPHI) et le ministère de la Santé.

M. Abiy a déclaré que les étudiants des établissements d’enseignement supérieur resteront dans leurs campus et dortoirs pour recevoir le contenu des cours en ligne.

Les institutions religieuses et les lieux de culte ont également été priés de limiter les rassemblements. Le gouvernement a également décidé de mettre gratuitement à la disposition du public des bus afin de minimiser le surpeuplement des transports publics.

Selon le Premier ministre, les cinq personnes qui ont été jugées positives pour le Covid-19 sont dans un état stable. Les patients infectés par le virus en Éthiopie sont trois Japonais et de deux Ethiopiens.