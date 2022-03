Covid-19 : l’Espagne fait un don de 496 800 doses de vaccins Johnson and Johnson au Tchad

Le Royaume d’Espagne a fait un don des vaccins contre la covid19 au gouvernement de la République du Tchad. La réception a eu lieu ce matin dans les locaux du programme élargi de vaccination.

La dotation de 496 800 de vaccins Johnson and Johnson au Tchad s’inscrit dans le cadre du mécanisme COVAX et démontre fortement l’engagement de la République du Royaume d’Espagne à accompagner le Tchad dans la lutte contre la covid19.

Le représentant intérimaire de l’organisation mondiale de la santé Dr Thiero Mamoudou a souligné que la lutte contre le coronavirus ne peut réussir qu’à travers la vision globale ou aucun pays ne peut s’en sortir seul. Cette vision de lutte globale à l’échelle mondiale basée sur cette chaine de solidarité face au virus qui ne discrimine ni frontière ni continents a aboutie à une meilleure disponibilité de vaccins après des débuts difficiles à travers les offres bilatérales et celles de l’initiative COVAX.

Dr Thiero Mamoudou de dire que le Tchad se prépare à organiser des campagnes de vaccination contre la covid19 vu la faible couverture vaccinale enregistrée par la vaccination de routine et qui aura davantage besoin des vaccins.

La chargée d’affaire a l’ambassade d’Espagne au Tchad Sonsoles Ballesteros Vexenat a indiqué que son pays considère que la vaccination est un bien public global et en raison de cela est fortement engagé avec l’approche multilatérale pour lutter contre la pandémie de covid19.

Elle a tenu à remercier le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale ainsi que l’Unicef et l’OMS pour les efforts fournis afin de sensibiliser la population et distribuer des vaccins pour pouvoir augmenter le taux de vaccination.

L’intention est d’atteindre le chiffre de 20 millions des vaccins donné à l’Afrique lors du premier semestre de 2022.

Réceptionnant les vaccins, le secrétaire d’État à la santé publique et à la solidarité nationale Dr Djiddi Ali Sougoudi a présenté la gratitude et les remerciements du Gouvernement Tchadien au Royaume d’Espagne pour cette dotation. Selon lui, c’est un énorme appui pour le gouvernement tchadien.

Dr Djiddi Ali Sougoudi a salué l’expertise de l’Union Européenne qui n’a ménagé aucun effort pour appuyer le ministère sur le plan scientifique avec des matériels de détection du virus et également avec des équipements de protection individuelle et de contrôle de la propagation du virus. Il a indiqué que son département a mis en place le programme élargi de vaccination, très bien outillé et dirigé par un personnel compétant qui mettra tout en œuvre pour vacciner la population cible.

Le vaccin c’est le meilleur investissement et constitue une arme efficace pour lutter contre le virus.

Il a saisi l’occasion pour remercier les autres partenaires qui ne cessent d’appuyer les efforts du Tchad dans la lutte contre la covid19.