Covid-19: les banques ivoiriennes aménagent leurs horaires, les établissements ouverts de 8h à 14h

L’Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d’Ivoire (APBEF-CI), a annoncé mardi un aménagement des horaires d’ouverture à la clientèle, qui entre en vigueur dès mercredi avec l’ouverture à 8h00 et la fermeture à 14h00 (GMT).« En raison des mesures d’urgences annoncées par le chef de l’Etat, les horaires d’ouverture à la clientèle appliqués par les banques et établissements financiers, à compter du mercredi 25 mars 2020 : ouverture à 8h00 et fermeture à 14h00 », indique l’APBEF-CI.

Cette mesure intervient au lendemain d’un message du chef de l’Etat ivoirien à la nation, annonçant huit mesures additionnelles pour lutter contre la propagation du Coronavirus, entre autres un couvre-feu de 21h à 5h du matin et un confinement progressif.