Covid-19 : le Tchad révise les conditions d’arrivée et sortie par voie aérienne

Le gouvernement tchadien a pris de nouvelles résolutions le 02 juillet 2021 pour faire face à la pandémie à coronavirus. Le protocole sanitaire dans les aéroports a été revu et modifié

La Coordination national de riposte sanitaire explique que cette révision des conditions fait suite à l’introduction des vaccins anti-Covid-19 dans plusieurs pays du monde dont le Tchad, et de l’existence d’un nouvel outil de diagnostic rapide

Pour compter du 5 juillet 2021 : « tout passager se rendant au Tchad doit se munir d’un certificat de Test PCR COVID-19 NEGATIF datant de moins de 72 heures à la date d’entrée ».

Les passagers vaccinés au Tchad et détenteurs d’un carnet de vaccination délivré par les autorités sanitaires tchadiennes sont exemptés de test PCR à l’arrivée. En plus du contrôle systématique de température, tout passager à l’arrivée au Tchad par un vol international sera soumis à un test antigénique (ou RT-PCR), « payant, au prix de 20.000 FCFA (40 US$ ou 30 EUROS), à l’aéroport avant d’entrer en ville »

Chaque passager arrivant au Tchad et y séjournant plus de 7 jours est tenu d’effectuer un test PCR Covid-19 au 7ème jour de son arrivée.

Pour les passagers au départ, selon les pays de destination et les conditions des compagnies aériennes, ils doivent présenter, un certificat de test PCR Covid-19 négatif à l’enregistrement ; et/ou un carnet de vaccination Covid-19 valide.

« Les passagers détenteurs de carnets de vaccination délivrés par les autorités sanitaires tchadiennes peuvent être exemptés de test PCR au départ, sauf si le pays de destination exige un test PCR à l’entrée. »

Il est important pour les passagers au départ de se renseigner auprès des compagnies aériennes ou de la représentation diplomatique du pays de destination ou de transit pour se : « conformer à la réglementation locale en vigueur et des conditions à respecter. »

« Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas assujettis à ces mesures ni au départ ni à l’arrivée », précise les autoritaires sanitaires du Tchad.