Covid-19 : le Nigeria réceptionne 4 millions de doses de Covax

Il s’agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca/Oxford qui doit arriver au Nigeria dans les prochains mois.Un vol transportant 3,94 millions de doses est arrivé peu avant midi à l’aéroport international Nnamdi Azikiwe, dans la capitale Abuja.

Pays le peuplé d’Afrique avec 219 millions d’habitants, le Nigeria a donné la priorité dans cette campagne de vaccination « au personnel soignants et les professions à risque » à partir de vendredi, a déclaré le porte-parole de la présidence Garba Shehu

Le président Muhammadu Buhari et le vice-président recevront également une injection dès samedi ajoute la même source.

« C’est un grand jour pour le Nigeria », a déclaré le directeur de l’agence nationale en charge des programmes d’immunisation, le Dr Faisal Shuaib. « Nous avons travaillé dur pour être prêts à administrer le vaccin au personnel de santé. »

Le Nigeria veut vacciner au moins 70% des Nigérians de plus de 18 ans d’ici les deux prochaines années. Mais ce chiffre paraît très ambitieux, compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ce pays immense, très peuplé, aux conditions météorologiques difficiles et où les routes sont difficilement praticables.

Le Nigeria comptait lundi soir 156.017 cas de Covid-19 recensés, pour 133.904 guérisons et 1.915 décès.