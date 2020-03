Covid-19 : Le Maroc suspend les vols en provenance et à destination de plusieurs pays européens, arabes et africains

Le Maroc a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, les vols à destination et en provenance de 21 nouveaux pays européens, arabes et africains et ce dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué parvenu à APA.Il s’agit de l’Autriche, du Danemark, de la Grèce, de la Suisse, de Suède, de la Norvège et la Turquie.

Cette mesure concerne aussi le Canada, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie, le Brésil, le Liban, l’Égypte, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, Oman, la Jordanie et la Tunisie, précise la même source.

Cette décision intervient après la suspension des vols de et en direction de la Chine, de l’Algérie, de l’Espagne, de la France, du Portugal, de la Belgique, des Pays Bas et de l’Allemagne.

A ce jour, 18 cas de contamination par le coronavirus Covid-19 sont recensés au Royaume, dont un seul décès. Le premier patient au Maroc est entièrement rétabli.