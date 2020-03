Covid-19 : Le Maroc suspend les vols aériens en provenance et à destination de plusieurs pays européens

Le Maroc a décidé samedi de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.Selon la même source, ces mesures ont été notifiées directement et préalablement aux pays concernés dans le cadre d’une démarche de concertation, précise un communiqué du ministère, ajoutant que les autorités marocaines continueront à suivre la situation dans les différents pays et à prendre les mesures nécessaires.

Les connexions aériennes et maritimes seront rétablies, une fois cette crise sanitaire mondiale dépassée, assure le ministère.

Pour rappel, le Maroc a suspendu les vols et les connexions maritimes avec l’Italie, l’Espagne et la France, ainsi qu’avec l’Algérie voisine.

Depuis l’apparition de l’épidémie, huit cas testés positifs ont été enregistrés dans le Royaume, dont une patiente âgée de 89 ans, décédée mardi à Casablanca et un autre cas s’est entièrement rétabli de la maladie.