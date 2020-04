Covid-19 : Le Maroc achemine une aide d’urgence à la RCA

Le Maroc a envoyé une aide d’urgence à la République centrafricaine (RCA) pour faire face à la pandémie du Covid-19, rapportent vendredi les médias marocains.Un Boeing 767 cargo de Royal air Maroc a atterri, jeudi 16 avril, à l’aéroport de Bangui, capitale de la République centrafricaine, ajoutent les mêmes sources.

A ce jour, la RCA est moins touchés par l’épidémie du coronavirus. Le pays compte 12 cas testés positifs et n’enregistre aucun décès.

Les autorités centrafricaines ont pris une série de mesures pour lutter contre la propagation du virus en Centrafrique. Il s’agit de la fermeture de tous les établissements préscolaires, scolaires et universitaires, la suspension des cérémonies et cultes religieux regroupant plus de 15 personnes.

De même, il a été décidé de fermer les bars dancing, buvettes, caves et dépôts de vente de boissons, d’interdire les rassemblements publics de plus de 15 personnes et de limiter les cérémonies de deuils, de mariages et de dots.