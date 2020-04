Covid-19: le Liberia ferme toutes ses représentations diplomatiques

Le gouvernement libérien a ordonné avec effet immédiat la fermeture de toutes ses ambassades, alors que le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde.La pandémie a forcé de nombreux pays à mettre en place des mesures de confinement pour freiner sa propagation.

S’exprimant sur une radio locale, mardi, le ministre des Affaires étrangères, Gbehzohngar Milton Findley a déclaré que cette mesure est destinée à freiner la propagation du Covid-19 dans le pays.

« En ce moment, le monde se trouve à un point très critique et nous ne pouvons pas nous permettre de risquer la vie de nos citoyens à l’étranger », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que les ambassades du Libéria au Japon et en Chine ont été fermés depuis plusieurs semaines. « Et nous sommes conscients du chaos que ce virus provoque dans les pays développés. C’est dans ce contexte que nous avons ordonné à tous nos diplomates étrangers de travailler depuis leurs domiciles et de continuer à travailler avec leurs pays d’affectation respectifs », a-t-il ajouté.

A la date du lundi 6 avril, le Liberia a enregistré 14 cas confirmés de coronavirus, avec trois décès et trois guérisons.