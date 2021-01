Covid-19: Le Lesotho entre dans un confinement total de 14 jours

Le Lesotho est entré jeudi dans le premier jour d’un confinement total de deux semaines imposé par le gouvernement en début de semaine, en réponse à un pic de cas et de décès du coronavirus.Le confinement, annoncé mardi par le Premier ministre Moeketsi Majoro, est entré en vigueur jeudi à minuit. La mesure signifie que tout le monde devrait rester à la maison et que seuls ceux des services essentiels, tels que la santé, les secteurs financiers et funéraires, ainsi que les fournisseurs de nourriture et de carburant seraient autorisés à opérer au cours des 14 prochains jours.

Les déplacements dans le pays ne seraient pas autorisés, sauf pour des raisons médicales ou pour acheter de la nourriture et du carburant.

Il n’y aura pas de voyage à l’étranger jusqu’au 28 janvier, sauf pour ceux qui ont des visas pour les pays dans lesquels ils devaient se rendre, ainsi que des certificats Covid-19 négatifs.

Aucun étranger ne serait autorisé à entrer au Lesotho pendant la même période, selon les mesures de confinement.

Un maximum de dix personnes serait autorisé aux funérailles, tandis que tous les autres rassemblements publics sont interdits jusqu’au 28 janvier également.

Le confinement total intervient à un moment où le Lesotho enregistre une augmentation des infections au cours de la semaine dernière, avec des cas quotidiens moyens passant de 100 à 800.

Le pays a à ce jour enregistré plus de 5.900 cas de Covid-19 et 85 décès depuis avril 2020.