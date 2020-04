Covid-19: le gouverneur du Logone Occidental rappelle à l’ordre

Pour faire respecter l’état d’urgence et les mesures barrières contre la propagation du covid-19, le gouverneur de la province du Logone occidental tape du poing sur la table.

Dago Yacoub, gouverneur du Logone Occidental a attiré l’attention de la population sur les biens fondés des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de covid 19. Il a fait savoir que ces mesures visent à protéger tous les citoyens l’ampleur de la crise sanitaire. Le numéro un de la province Dago Yacoub, s’est référé au décret n° 449/PR/2020 du 02 avril portant instauration d’un couvre-feu dans la province du Logone occidental allant de 19h à 6h du matin a interpellé les autorités administratives et traditionnelles, les forces de l’ordre et les population sa circonscription administrative.

Le gouverneur a également demandé aux forces de sécurités et défenses de veiller à ce que la décision ne souffre d’aucune entorse. Il a exigé la fermeture des marchés et des boutiques non essentiels. Le patron de la province en a profité de l’occasion pour rappeler la décision interdisant les transports urbains. Dago Yacoub a fait savoir que toutes les formes de transports urbains sont proscrites, tant entre les provinces, qu’avec la frontière.