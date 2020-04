Covid-19: le gouvernement ivoirien autorise une commande de 274 millions de masques

Pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19 en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien autorise une commande globale de 274 millions de masques dont 5 millions de masques issus de l’industrie textile locale.« Le gouvernement a autorisé l’importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée ; dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020 », a indiqué le Premier ministre Gon Coulibaly, lors d’un point de presse.

Il a fait savoir que la Nouvelle pharmacie de la santé publique s’attèle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires, avant d’ajouter que l’industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables.

Concernant l’industrie locale, il a relevé que les essais et tests réalisés par le Laboratoire national de la santé publique sur les spécimens de masques proposés par le Groupe UTEXI/COTIVO et l’armée, sont concluants.

« Une première commande de cinq millions de masques textiles certifiés sera passée cette semaine », a également annoncé le Premier ministre ivoirien Gon Coulibaly, soulignant que « les autres offres de productions reçues suivront le même processus ».

« Les modalités pratiques de distribution de ces masques seront définies en liaison avec la Nouvelle pharmacie de la santé publique ; mais nous privilégions les marchés, les centres de commerce et les transports publics », a-t-il poursuivi.

S’agissant du port du masque, « le gouvernement travaille à assurer leur disponibilité pour tous et leur gratuité, en mettant l’accent sur les personnels de santé, plus directement exposés à la maladie, et sur les Forces de défense et de sécurité », a assuré le Premier ministre ivoirien.

La Côte d’Ivoire compte aujourd’hui plus de 900 cas confirmés au Covid-19. Le pays veut mettre l’accent sur le dépistage des cas suspects. Un total de 45 centres de prélèvement et de dépistage sont prévus à cet effet, à travers le pays, dont 13 dans le District d’Abidjan.