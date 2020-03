Covid-19 : le Cameroun face à l’équation des personnes venant des pays à risque

Les autorités camerounaises continuent de courir, par voie de communiqués et d’alertes, après des personnes récemment entrées dans le pays, testées positives au coronavirus ou ayant déserté les lieux de confinement, avec de forts risques de contamination de masse au sein de la population.Après des appels répétés en direction de fugueurs débarqués de vols ayant révélé plusieurs cas positifs au Covid-19, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a fini par sortir de ses gonds. Après avoir mentionné que «la majorité des cas positifs sont des personnes venant des pays à risque et qui se cachent dans les familles», il a qualifié leur attitude d’«irresponsable», appelant en outre à dénoncer «systématiquement ces voyageurs pour qu’ils viennent se faire dépister».

Pour démontrer l’acuité de la situation, ce membre du gouvernement, dans un post publié mardi matin sur Twitter, a indiqué que des analyses effectuées sur des échantillons de 94 voyageurs, en quarantaine dans les hôtels à Yaoundé, la capitale et actuellement le plus grand foyer du pays, ont révélé 51 cas positifs, 19 douteux et à reprendre, 24 négatifs pour un total de 193 cas au Cameroun.

Sur les réseaux sociaux, des appels à témoins sont désormais diffusés contre des malades, cités nommément, ayant subrepticement quitté leurs lits d’hôpital pour disparaître dans la nature.

L’autre cas d’indiscipline signalé à Yaoundé concerne le phénomène des prostituées dont une cinquantaine, retrouvées dans des chambres de deux hôtels réquisitionnés pour confinement de personnes ayant voyagé sur un vol à risque, ont été interpellées et mises en quarantaine le week-end dernier.