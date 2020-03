Covid-19 : Le Bénin maintient ouverts les écoles, collèges et universités publics et privés

Malgré la pandémie du Covid-19 et la détection de deux cas au Bénin, « le Gouvernement a fait l’option de maintenir ouvertes les portes de toutes les écoles, collèges, lycées et universités tant publics que privés ».C’est un avis des ministres béninois de l’éducation qui fait suite à un courrier du Directeur National de l’enseignement catholique du Bénin qui a manifesté la volonté de fermer les écoles, collèges, lycées et universités catholiques après la détection de sujets atteints du Covid-19.

Selon l’avis des ministres, « la prise d’une décision d’arrêt des cours au profit d’un groupe donné ou d’une communauté se traduirait comme une décision sélective et contraire aux principes qui fondent la constitution béninoise ». Ils estiment que « pour l’heure, l’urgence n’est pas au confinement ou à la mise en quarantaine de la population, d’un groupe-cible ou d’une communauté ».

Pour rappel, la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Élèves et d’Étudiants du Bénin (Fenapeb) avait adressée, dans la journée du vendredi 20 mars, une doléance au gouvernement aux fins de « congédier pour deux semaines au moins les apprenants » car « l’école est le véritable lieu d’attroupements et partant donc le lieu de rapide contamination » du Covid-19.