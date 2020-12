Covid-19: l’Allemagne interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud

L’Allemagne a interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud avec effet immédiat, après l’annonce de ce week-end selon laquelle ce pays d’Afrique australe a découvert une souche de coronavirus plus puissante et plus contagieuse, a appris APA lundi.Selon le gouvernement allemand, il est interdit aux vols provenant de l’Afrique du Sud d’atterrir dans ce pays, à un moment où Berlin élabore de nouvelles règles de voyage.

Cette interdiction intervient alors que les industries du transport aérien et du tourisme en Afrique du Sud avaient soulevé des inquiétudes concernant l’interdiction de certains vols à travers le monde, un développement qui les a gravement affectés sur le plan financier.

« N’oubliez pas que les compagnies aériennes fonctionnent dans les deux sens. Cela va ralentir la reprise de l’industrie aéronautique et du tourisme international en Afrique du Sud », a déclaré Guy Leitch, responsable d’une agence de voyage.

« Donc, s’il n’y a pas de Sud-Africains voyageant en Allemagne, cela signifie qu’il n’y aura pas de vols pour amener les touristes allemands en Afrique du Sud, ce qui va affecter davantage la reprise du tourisme international en Afrique du Sud », a ajouté Leitch.

Directeur de la plateforme d’innovation en recherche de l’Université du KwaZulu-Natal, Tulio De Oliviera a confirmé ce week-end que la nouvelle variante du coronavirus se propageait rapidement en Afrique du Sud.

La nouvelle souche du coronavirus, qui présente de nombreuses mutations ou changements dans son matériel génétique, dominait les nouvelles infections en Afrique du Sud, en particulier chez les jeunes, a-t-il déclaré.

Le gouvernement sud-africain n’a pas encore réagi à la décision de Berlin.