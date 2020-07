Covid -19 : l’Af’Sud franchit le cap des 200.000 cas

L’Afrique du Sud a franchi la barre des 200.000 cas de coronavirus, dépassant l’Allemagne pour devenir le 15èmepays le plus durement touché par la pandémie.Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé mardi, l’Afrique du Sud avait enregistré mardi après-midi 205.721 cas de coronavirus, dont 3.310 qui ont succombé à la maladie.

Cela représentait près de 42% du nombre total de cas en Afrique, qui s’élevaient à 492.805 cas mardi midi.

Le pays dépasse le nombre d’infections enregistrées sur le continent africain, devant l’Egypte et le Nigeria. L’Egypte avait 76.222 cas tandis que le Nigeria en comptait 29.286. L’Afrique du Sud se classe désormais au 15ème mondial, le nombre de cas ayant doublé au cours des deux dernières semaines, selon le ministre de la Santé, Zweli Mkhize.

Les Etats-Unis figurent en tête de liste mondiale des pays les plus touchés, avec plus de trois millions de cas, suivis du Brésil, qui comptait plus de 1,6 million de cas mardi.

L’Arabie saoudite, l’Inde, la Russie, le Pérou, l’Espagne, le Chili, le Royaume-Uni, le Mexique, l’Iran, l’Italie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et la Turquie sont entre autres, les pays affichant des taux de Covid-19 plus élevés que l’Afrique du Sud.