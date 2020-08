Covid-19: l’Afrique pourrait avoir dépassé le pic épidémiologique (OMS)

La pandémie de coronavirus en Afrique pourrait avoir dépassé son pic épidémiologique, selon la Directrice régionale du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.S’exprimant lors d’une téléconférence des ministres africains de la Santé, la Directrice régionale du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, a averti que la complaisance est le plus grand ennemi de la lutte contre la pandémie.

Le Dr Moeti a déclaré qu’une deuxième vague d’infections pourrait se produire si l’Afrique dort sur ses lauriers, car le nombre de cas de cette maladie respiratoire est en baisse.

« Nous recevons quotidiennement des chiffres de l’ensemble de la région et ces chiffres sont en baisse », a-t-elle déclaré.

Toutefois, si le nombre de cas quotidiens a pu baisser, quelques pays africains parmi lesquels la Namibie connaissent encore une augmentation des infections au jour le jour.

L’Afrique compte actuellement quelque 1,2 million de cas dont 28.000 décès depuis le premier cas signalé dans le continent, en Egypte, le 14 février dernier.

L’Afrique du Sud reste le pays africain le plus durement touché avec plus de 550.000 cas, ce qui en fait le cinquième pays le plus ravagé au monde.