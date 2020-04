Covid-19 : l’Afrique connecté à la distribution de fournitures médicales

Le premier «vol de solidarité» des Nations Unies devrait quitter mardi la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, avec à son bord des cargaisons médicales vitales vers tous les pays d’Afrique, où des fournitures sont nécessaires pour contenir la propagation du Covid-19.Le fret de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est transporté par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies et comprend des écrans faciaux, des gants, des lunettes, des blouses, des masques, des tabliers médicaux et des thermomètres, ainsi que des ventilateurs.

La cargaison comprend également une grande quantité de fournitures médicales données par le Premier ministre Abiy Ahmed et Jack Ma Foundation Initiative pour vaincre le Covid-19 en Afrique.

L’Union africaine, par le biais des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), fournit un soutien technique et une coordination pour la distribution des fournitures.

«Les vols commerciaux sont cloués au sol et le fret médical est bloqué. Nous pouvons arrêter ce virus sur ses traces, mais nous devons travailler ensemble. Le PAM est déterminé à acheminer des fournitures médicales vitales sur les lignes de front et à protéger les travailleurs médicaux alors qu’ils sauvent des vies », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du PAM.

« Nos ponts aériens doivent être entièrement financés pour ce faire, et nous sommes prêts à transporter des agents de santé et humanitaires en première ligne, ainsi que des marchandises médicales », a-t-il ajouté dans un communiqué publié à Nairobi.

La cargaison cruciale de l’OMS comprend un million de masques faciaux, ainsi que des équipements de protection individuelle, qui seront suffisants pour protéger les agents de santé tout en traitant plus de 30000 patients à travers le continent et des fournitures de laboratoire pour soutenir la surveillance et la détection.

« L’Union africaine apprécie les efforts de nos partenaires – l’Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial, la Fondation Jack Ma/le Premier ministre Abiy Ahmed – pour soutenir la stratégie continentale africaine de riposte au Covid-19.

Les fournitures médicales sont indispensables en cette période critique où les produits médicaux font défaut dans le monde entier », a déclaré Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine.

« L’Union africaine continuera à fournir la coordination nécessaire ainsi que les ressources pour garantir que nos Etats membres sont en mesure de répondre aux besoins de services de santé pendant cette pandémie », a-t-il ajouté.

Le centre aérien humanitaire d’Addis-Abeba fait partie d’une initiative des Nations Unies visant à intensifier l’achat et la distribution d’équipements de protection et de fournitures médicales pour la réponse face au Covid-19.

Le premier vol de fret est arrivé en Ethiopie le 13 avril en provenance des Emirats arabes unis chargés de tabliers, de masques faciaux, de gants, de lunettes, de blouses, de masques et de thermomètres achetés par l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies (OMS) pour être distribués dans 32 pays africains.