COVID-19: La police intercepte plusieurs véhicules pour violation du dispositif d’isolement du Grand Abidjan

Plusieurs véhicules avec des passagers à bord qui tentaient de contourner le dispositif sécuritaire et sanitaire d’isolement du Grand Abidjan ( Abidjan et banlieue) visant à freiner la propagation du COVID-19, ont été interceptés vendredi par la police ivoirienne, a appris APA de source sécuritaires sur place dans la capitale économique ivoirienne. « Ce vendredi 10 Avril 2020, des agents de sécurité ont intercepté 02 taxis compteurs sur l’autoroute du nord en allant au péage d’Attinguié (sortie d’Abidjan) alors qu’ils déposaient des passagers avant le barrage pour la traversée. Ils ont ensuite intercepté deux minis cars avec des passagers à bord 5 Kilomètres après le péage d’Attinguié», annonce la direction générale de la police nationale dans une note d’information.

Des populations empruntent des voies détournées pour contourner le péage d »Attinguié ( sortie d’Abidjan donnant sur l’autoroute du nord), apprend par ailleurs, la police assurant que des dispositions ont été prises pour interpeller ces personnes et mettre fin à cette pratique.

Pour casser la chaîne de propagation du Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire, les autorités ont interdit toute entrée (ou sortie) dans le Grand Abidjan ( Abidjan et banlieues), depuis le dimanche 29 mars 2020 à minuit, isolant la capitale économique de l’intérieur du pays et du reste du monde. En Côte d’Ivoire, à ce jour, 444 cas de maladie à COVID-19 ont été enregistrés avec 03 décès et 52 cas guéris.