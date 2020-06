Covid-19 : la justice sud-africaine accorde des subventions aux réfugiés

La Haute Cour d’Afrique du Sud a ordonné ce vendredi au gouvernement de verser aux réfugiés et autres étrangers nécessiteux vivant dans le pays, des allocations de confinement, comme il l’a fait pour ses propres citoyens.Le tribunal a rendu sa décision à la suite de plaintes contre la directive «inconstitutionnelle et illégale» du ministre du Développement social, Lindiwe Zulu, visant à interdire aux «étrangers» l’accès à la subvention d’un montant de 20 dollars US.

La directive du ministre a laissé les étrangers dans une situation financière désastreuse pendant le confinement, la plupart d’entre eux mourant de faim à cause des pertes d’emplois et n’ayant aucun parent sur qui compter pour obtenir de l’aide – en particulier pour la nourriture.

Se prononçant en faveur des étrangers, le tribunal de Pretoria a déclaré que le gouvernement devrait également inclure les «titulaires de permis spéciaux» du Lesotho, de l’Angola et du Zimbabwe dans les versements.

Le tribunal a donné au ministre cinq jours pour déterminer les coûts de l’extension des subventions et cinq autres jours pour publier les règlements modifiés.