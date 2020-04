Covid-19 : la Côte d’Ivoire réceptionne 26,5 millions de masques

La Côte d’Ivoire a réceptionné mercredi une première vague de 26,5 millions de masques dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, qui a annoncé à l’issue d’un Conseil des ministres une opération de distribution «la semaine prochaine ».« Le Conseil a été informé que depuis ce matin, 26,5 millions de masques ont été reçus. Nous restons attendre pour le lundi environ 20 autres millions de masques et bien-sûr, après cela nous allons rentrer dans un rythme soutenu de 2 millions régulier et périodique », a dit M. Sidi Touré à la presse.

Le Conseil, ajoutera-t-il, a été « informé du démarrage d’une opération de distribution la semaine prochaine relativement à ces différents masques et ceci à travers les différents maires qui vont utiliser leurs différentes communes pour pouvoir faire la distribution au plan local ».

En plus de l’importation de masques, l’Etat de Côte d’Ivoire encourage la production locale de masques qui se renforce d’ailleurs de plus en plus avec la participation de nouveaux acteurs privés qui s’engagent à cet effet.

Pour motiver le personnel soignant, l’Etat a promis des primes. Le Conseil, selon M. Sidi Touré, a été « informé aussi du début du paiement des différentes primes promises par le gouvernement à l’attention des différents acteurs qui sont très actifs dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ».

La Côte d’Ivoire qui compte plus de 1 180 cas de contaminés au Covid-19, veut amplifier le dépistage pour prévenir la pandémie. Abidjan, la capitale économique du pays, épicentre de la maladie, représente en moyenne 93% des cas confirmés.

Pour empêcher la propagation du Covid-19 en Côte d’Ivoire, touchée par la pandémie, le gouvernement ivoirien a autorisé une commande de plus de 200 millions de masques.