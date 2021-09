Covid-19: la Côte d’Ivoire réceptionne 108.000 doses du vaccin Jonhson&Johnson

La Côte d’Ivoire a réceptionné jeudi un premier contingent de 108 000 doses du vaccin Johnson&Johnson sur 7,8 millions commandées par le pays.

Ce lot de vaccins a été réceptionné, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, par le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la diaspora et de l’intégration, Kandia Camara, son collègue de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et des représentants de partenaires financiers et techniques.

« Je suis donc vraiment heureux de recevoir, en plus des vaccins que nous avons reçus la semaine dernière, 108.000 doses et ça porte à 2,555 millions doses que nous recevons en Côte d’Ivoire », a déclaré le ministre de la Santé, M. Pierre Dimba.

La Côte d’Ivoire, soulignera-t-il, réceptionne « un premier lot du vaccin Johnson &Johnson qui a été acheté par l’Etat ivoirien à partir d’un financement de la Banque mondiale », grâce à une initiative de l’Union africaine, accompagnée par Afreximbank.

M. Pierre Dimba a fait observer que sur le marché international, il y a une tension énorme. Mais le leadership du président Alassane Ouattara a permis, par le biais de l’UA et de cette banque panafricaine de commander 7, 8 millions doses dont 3,5 millions de doses devraient être acheminées d’ici à décembre.

L’OMS accompagne techniquement la Côte d’Ivoire. Quant à l’Unicef, elle va aider l’Etat ivoirien à déployer le vaccin en vue d’une vaccination des populations sur tout le territoire national.

« La spécificité de ce vaccin, c’est que c’est un vaccin à une dose », a relevé M. Dimba, faisant savoir que l’Etat compte le déployer dans les milieux reculés pour le corps enseignant, les médecins pour qu’ ils puissent être disponibles pour vaquer à leurs préoccupations.

Ces derniers jours, il y a une remontée spectaculaire des cas de contamination dans le pays avec des décès.

Au niveau de l’Afrique, le nombre de vaccinés ne dépasse pas 2%, mais grâce à ces vaccins le continent tend vers 6 à 7% pour la Côte d’Ivoire et notre objectif est d’atteindre plus de 60% de la vaccination.

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la diaspora et de l’intégration, Kandia Camara a salué « la bonne coopération entre la Côte d’Ivoire et l’ensemble de ses partenaires ».

M. Gaston Sorgho, directeur sectoriel Afrique de l’Ouest et du centre de la Banque mondiale, en charge de la santé, la nutrition et la population, a fait savoir que cette initiative qui représente « environ 3,5 millions de dollars » est « un premier pas ».

L’UA, en soutenant cette initiative, veut que le continent atteigne une couverture vaccinale de 60%. Pour M. Sorgho, l’Afrique doit aller au-delà des 20% visé au départ.

Dans cet élan, M. Gaston Sorgho a indiqué que c’est pourquoi l’UA a mobilisé une banque sur le continent en tant que structure d’appui qui a donné la garantie pour permettre les négociations avec les fournisseurs.

La Côte d’Ivoire enregistre une vague importante de personnes infectées à la Covid-19 ces dernières semaines. Le pays a enregistré ce jeudi 2 septembre 2021, 373 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 460 échantillons prélevés soit 8,4 % de cas positifs, 152 guéris et 6 décès.

A la date du 2 septembre 2021, la Côte d’Ivoire compte 56 521 cas confirmés dont 54 154 personnes guéries, 451 décès et 1 916 cas actifs. Le 1er septembre, 17 829 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 387 952 doses du 1er mars au 1er septembre 2021.