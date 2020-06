Covid-19 : la Côte d’Ivoire franchit le cap des 5000 cas confirmés

La Côte d’Ivoire, qui a enregistré dimanche 236 nouveaux cas de Covid-19, a atteint 5 084 cas de contamination, dont 2 534 cas actifs et 45 décès, selon un bilan du ministère de la Santé et de l’hygiène publique.Le ministère de la Santé a enregistré « ce dimanche 14 juin 2020, 236 nouveaux cas de Covid-19 sur 848 échantillons prélevés soit 27,8% de cas positifs, 108 guéris et 00 décès », indique un communiqué officiel.

La Côte d’Ivoire compte, à ce jour, 5 084 cas confirmés dont 2 505 personnes guéries, 45 décès et 2 534 cas actifs , souligne le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, qui précise que le nombre total d’échantillons prélevés est de 36 783.

Pour rompre la chaîne de transmission de la Covid-19, les autorités ivoiriennes insistent sur le respect des mesures barrières. Abidjan, abritant 95% des cas d’infection, a été isolé des autres villes du pays, et les rassemblements réduits de 200 à 50 personnes.

Le ministère de la Santé constate cependant un « relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics ».

Rappelant que la pandémie n’est pas terminée et que seul le respect des mesures de restriction peut permettre de contrôler la pandémie, le ministère invite les populations, dès l’apparition des signes tels que la toux, la fièvre, et des difficultés respiratoires, à se rendre dans des centres d’accueil et de dépistage de la Covid-19.

Le premier cas de Covid-19 a été détecté le 11 mars 2020 en Côte d’Ivoire. Depuis lors, le pays enregistre chaque jours des cas d’infection, ce qui a contraint le Conseil national de sécurité à maintenir certaines restrictions sanitaires