Covid-19 : la Cedeao prolonge la fermeture de ses bureaux au Nigeria

Le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, a ordonné le prolongement jusqu’au 4 mai de la fermeture des bureaux de l’institution à Abuja et Lagos.L’organisation sous-régionale explique dans un communiqué que cette mesure fait suite à la prolongation du confinement par le gouvernement du Nigeria dans le but de juguler, entre autres mesures, la propagation du Covid-19.

« En conséquence de cette directive, tout le personnel des institutions de la Cedeao à Abuja et Lagos doit continuer à rester et à travailler depuis son domicile jusqu’à nouvel ordre, tout en suivant les directives et les avis sur la pandémie de Covid-19 émis par l’OOAS et les autorités nigérianes », indique Jean-Claude Kassi Brou, félicitant au passage le gouvernement fédéral pour ses efforts contre la pandémie.

Jusqu’au dimanche dernier, Abuja et Lagos comptaient respectivement 141 et 731 cas positifs au Covid-19, estime le document qui mentionne aussi le Sommet extraordinaire tenu le 23 avril 2020 et consacré à la lutte contre le Covid-19 par les chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao.

Au cours de celui-ci, ils ont exprimé leurs inquiétudes surla propagation de la pandémie dans la région, sans compter son impact négatif sur la sécurité sociale, économique, financière et humaine pour les quinze Etats membres.

Au dimanche 26 avril, la Cedeao souligne que la région a recensé 7905 cas positifs cumulés au Covid-19, 201 décès, 2401 guéris et 5294 malades sous traitement.