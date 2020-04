Covid-19 : institution en Côte d’Ivoire de l’école numérique et télévisuelle

Le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a annoncé, jeudi, l’institution d’une éducation numérique et télévisuelle en Côte d’Ivoire en vue d’assurer la continuité de l’école dans le pays où depuis le 16 mars dernier, les écoles sont fermées afin de lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus (Covid-19).« Pour assurer la continuité de l’école, le ministère de l’éducation nationale informe les parents d’élèves, la communauté éducative…qu’il organise des cours au bénéfice des élèves à partir du mardi 31 mars 2020. Ces cours sont accessibles gratuitement en ligne, à la télévision et à la radio. Ils concernent dans un premier temps les élèves des classes d’examen», indique un communiqué de ce département ministériel.

Ces cours, précise le communiqué, seront accessibles gratuitement en ligne, par SMS, à la télévision et à la radio nationale et sur les sites www.ecole-ci.online et www.ecoleweb.mysonec.com.

Afin d’éviter la propagation de la maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes ont fermé depuis le lundi 16 mars dernier à minuit pour un mois, les établissements d’enseignement préscolaire, scolaire, secondaire et supérieur. A ce jour officiellement, 190 cas de maladie à Coronavirus ont été confirmés en Côte d’Ivoire avec un décès et neuf guéris.