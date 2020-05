Covid-19 : Idriss Deby appelle les tchadiens à redoubler de vigilances pour l’éradication de cette pandémie

Le chef de l’Etat Idriss Deby s’est adressé aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques dimanche 24 mai, lors de la célébration du ramadan. Le président de la république a fait savoir que le virus continue son bonhomme de chemin

Le combat contre la pandémie du coronavirus n’est pas terminé, nous devons individuellement et collectivement redoubler de vigilances, de détermination et de discipline pour parvenir à l’éradication de ce mal. C’est en ces termes que le président de la république, Idriss Deby Itno s’est adressé au Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI)et à tous les tchadiens. Le Conseil est allé présenter les vœux de paix, de santé et de bonheur au chef de l’Etat dans le cadre l’Eid Al fitir. Pendant la circonstance, la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 a été au centre des échanges. le numéro 1 tchadien et les leaders religieux ont déploré l’impact négatif de la covid-19 dans l’écoulement du mois sacré du ramadan.

Le virus est parmi nous et continue de circuler, malheureusement ce virus est parti pour perturber durablement la quiétude des populations à travers le monde et le Tchad n’est pas épargné, a souligné Idriss Deby en invitant ses hôtes à redoubler la sensibilisation dans leurs communautés respectifs.

Quant à l’application et l’observation des mesures barrières, le Chef de l’Etat tient rigueur, il a mis en garde les membres du Comité de gestion de la crise sanitaire en ces termes : « « Après le temps de la gestion, viendra le temps du contrôle ». Dit-il, on ne doit pas s’intéresser au gain facile en temps de crise. Pour les transporteurs interurbains, si les gestes barrières ne sont pas respectés, les mesures restrictives seront rétablies, a précisé Idriss Deby.