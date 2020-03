Covid-19 : fermeture du plus grand marché de portables en Mauritanie

Le plus grand marché de téléphones mobiles et accessoires dit « Noughta Sakhina » (Point Chaud) qui se trouve au cœur de Nouakchott a été fermé par les autorités mauritaniennes, constaté APA sur place vendredi.Cette fermeture intervient dans le cadre des mesures préventives destinées à stopper la propagation du coronavirus (COVID-19) dont deux cas ont déjà été découverts dans le pays.

Ce marché grouille généralement de monde, à toute heure de la journée, acheteurs et vendeurs s’entassent au coude à coude dans un espace exigu, donc hautement propice à la transmission du virus.

Une telle mesure est tombée au lendemain de l’instauration d’un couvre-feu nocturne et de la fermeture de tous les restaurants et cafétérias sur l’ensemble du territoire mauritanien.

Elle a déjà été précédée par d’autres mesures comprenant notamment la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et universitaires et la suspension de toutes les liaisons aériennes commerciales entre la Mauritanie et tout autre pays.

Cette décision a été prise pour réduire au strict minimum, le nombre de points de passages terrestres frontaliers avec les pays voisins.