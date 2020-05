Covid-19, faits divers et football à la Une de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus, jeudi à APA, traitent d’une diversité de sujets allant de la poursuite du traitement des malades du coronavirus à base de chloroquine au Sénégal aux affaires de mœurs mettant en cause des jeunes, en passant par l’actualité du football.Selon Le Quotidien, le professeur Moussa Seydi reste le « chef du protocole » thérapeutique dans la gestion de la pandémie au Sénégal, qui « ne renonce pas à la chloroquine ».

Dans L’Observateur, le professeur Seydi dit ses « vérités », soulignant qu’au Sénégal « aucun décès n’est lié à l’hydroxychloroquine ».

Le quotidien national Le Soleil, illustrant avec la photo du Pr Seydi, affirme aussi que « le Sénégal va continuer le traitement » à base d’hydroxychloroquine.

EnQuête fait focus sur la « cohabitation à haut risque » de la pollution de l’air à Dakar et la Covid-19. Selon le journal, le port du masque obligatoire « devrait être systématique » dans la capitale sénégalaise à cause de la qualité de l’air. Trois véhicules sur cinq roulent en effet à Dakar, soit 376.000 immatriculés dont « 56% ont plus de 16 ans ».

A Diamaguène, dans la banlieue dakaroise, L’AS rapporte que des ambulances de pompiers et de la Croix Rouge ont été saccagées par des personnes qui ont refusé l’inhumation d’une victime du coronavirus.

Pendant ce temps, le journal souligne que «le personnel de santé (est) submergé» avec 20 cas graves désormais répertoriés dans les structures de prise en charge.

L’Observateur fait des « révélations sur les vidéos pornos de jeunes Dakarois », notant qu’un des présumés mis en cause est arrêté de même que « la sulfureuse Rangou », une animatrice mêlée dans un autre « scandale ».

« Rangou et sa chaîne porno cernées », titre Libération, précisant que l’ex-animatrice et 13 suspects dont des « actrices » sont placés en garde à vue.

Selon Vox Populi, « Rangou et sa clique (ont été) ferrées par la DIC », la Division des investigations criminelles de la police nationale. « Ils ont été pris lors d’un +Yendu Party+, hier, dans un hôtel à Ngor », souligne le quotidien qui titre également sur « les jeunes du sextape de la Korité ».

Ces gamins ont filmé et partagé sur les réseaux sociaux leurs « jeux sexuels » dans un appartement de la Cité Mixta, à Dakar, explique Vox Populi.

Le quotidien national Le Soleil titre sur « la campagne agricole de tous les espoirs » après une mise en place des intrants et des prévisions pluviométriques « rassurantes ». En sous-titre, le ministre de l’Agriculture Moussa Baldé déclare que « nous visons une production céréalière de 3,4 millions de tonnes ».

En football, Stades titre sur le jeune attaquant Krépin Diatta qui se trouve dans une « grosse équation » de « partir ou rester à Bruges », son club champion belge.

Dans l’autre journal sportif Record, son compatriote d’Angers (France) Sada Thioub estime qu’il doit « être plus décisif » devant les buts.

Enfin l’ancien international Moussa Ndaw, actuel entraîneur au Maroc, accorde un entretien à L’Observateur où il déclare que « les dirigeants du football sénégalais n’ont jamais porté un short, si ce n’est pour dormir ou aller à la plage ».