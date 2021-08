Covid-19 et fédération sénégalaise de foot au menu des quotidiens

La presse sénégalaise reçue, ce samedi à APA, met l’accent sur le bilan de la pandémie de coronavirus, fait hier par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, et sur l’élection du président de la Fédération sénégalais de football (FSF) devant opposer le sortant, Me Augustin Senghor, à Mady Touré, dirigeant de Génération Foot.« Covid-19-Evolution inquiétante de la pandémie : Effets secondaires de la Tabaski », titre Le Quotidien, dénombrant un cumul de 99 morts en une semaine.

Dans ce journal, Dr Alioune Badara Ly, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) affirme : « Le nombre de cas a été multiplié par 9. On tourne autour de 90 à 100 lits par semaine ».

« Effets de la Tabaski : La santé sous haute tension », constate Walf Quotidien, à côté du quotidien national Le Soleil qui, parlant de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal entre juin et juillet, révèle : « Les contaminations sont passées de 1.830 à 17.982 ».

Selon nos confrères, il y a aussi une hausse de 68% des décès, poussant l’Etat à commander 35 centrales d’oxygène à grande puissance.

« Le Sénégal face à la troisième vague du coronavirus : La barre des 15.000 cas actifs franchis », renchérit Libération.

Ce qui fait dire à L’As que « le virus poursuit son carnage » au Sénégal en tuant 60 personnes en trois jours.

« Hausse alarmante des cas graves, du nombre de morts, de contaminations, de lits occupés…Très cauchemardesque », poursuit Source A.

Pour Sud Quotidien, « l’Etat relooke sa stratégie » de gestion du Covid-19 en faisant revenir le point quotidien sur l’évolution de la pandémie, en rendant gratuit l’oxygène dans les structures privées…

Traitant de l’élection du président de la Fédération sénégalaise de football ce samedi 7 août 2021, Sud Quotidien écrit que « le Mahdy défie l’Auguste ».

« Me Senghor-Mady Touré : Balle de match ? », s’interroge Vox Populi, à côté du quotidien EnQuête qui écrit : « Augustin Senghor face à Mady Touré : A la croisée des ambitions ».

De son côté, Stades parle de « jour de verdict » entre Augustin Senghor et Mady Touré.