Covid-19 et faits divers à la Une des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise reçue, samedi à APA, accorde un traitement de faveur au coronavirus et aux faits de société.« Crise économique, déconfinement, gouvernance, émergence…La leçon du Pr. Kassé », titre EnQuête.

Dans ce journal, l’économiste affirme : « Il se produit une rupture de confiance entre le gouvernement et les populations. Le déconfinement appelle une analyse approfondie de la situation sanitaire et sociologique ».

Le Quotidien parle de la « saturation des structures sanitaires » avec l’augmentation des cas de Covid-19 et note « les blues des blouses ».

Selon nos confrères, « les cas contacts désormais confinés chez eux » et qu’un « cas communautaire tente de s’évader à Ziguinchor ».

« Saturation des structures de santé-Des hôtels transformés en hôpitaux Covid-19 », titre Vox Populi, informant que les cas positifs à la Covid-19 seront désormais hospitalisés dans les réceptifs hôteliers, les cas contacts confinés à domicile.

Ce journal fait état de courbe ascendante de la pandémie au Sénégal, avec 2310 cas positifs dont 197 communautaires et 86 importés.

Pendant ce temps, L’Observateur se focalise sur le 25e décès lié au coronavirus et raconte « la tragique histoire du cordonnier (habitant à Pire) déclaré guéri puis mort ».

En faits divers, La Tribune revient sur ce « meurtre atroce à Kounoune « et indique que « la belle-fille fracasse la tête de la belle-mère ».

« Touba-L’horreur d’un crime », écrit Vox Populi qui traite de l’affaire Bara Touré, qui a égorgé ses deux fils.

Pour Source A, lors de sa dernière audition avant son déferrement devant le Procureur et son placement sous mandat de dépôt, « Bara Touré reparle » et renseigne : « C’est dans l’après-midi de la journée du 26 septembre 2019 que j’avais en tête l’idée d’exécuter mes enfants. Je voulais le faire avant 17h mais ce n’était pas possible. J’y ai mûrement réfléchi avant de la concrétiser durant la nuit ».