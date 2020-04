Covid-19 et économie au menu de la presse congolaise

La presse congolaise parvenue ce mardi à APA traite d’une diversité de sujets, allant du Covid-19 à la téléphonie mobile, en passant par un accident de circulation qui a occasionné un mort.Le quotidien Les dépêches de Brazzaville fait le focus sur les suggestions des experts près du Comité national de la riposte au Covid-19 et écrit : « Le 24 avril dernier, ces experts se sont prononcés pour une meilleure gestion de la pandémie, notamment au niveau de la prise en charge épidémiologique avec des équipes de spécialistes en infectiologie, de psychologues et la dotation des lits dans les centres d’accueil des malades ».

« Ils ont suggéré que le gouvernement puisse résoudre quelques problèmes logistiques dont : le renforcement des capacités de prise en charge biologique pour la célérité des résultats, l’acquisition de respirateurs et de drogue de réanimation, mais aussi l’adoption d’un protocole thérapeutique harmonisé pour tous les patients », poursuit le journal.

« La France va octroyer environ 355 millions F.CFA au Congo pour renforcer les capacités du laboratoire national afin qu’il réponde à ses obligations en cette période de la pandémie du Covid-19 », informe de son côté le journal en ligne Les Echos du Congo-Brazzaville.

La convention relative à ce financement qui va s’étendre sur deux ans a été paraphée, pour le Congo, par le ministre en charge de la santé, Jacqueline Lydia Mikolo, et du côté français, par son ambassadeur au Congo, François Barateau, précise le portail d’informations.

En télécommunications, l’hebdomadaire la Griffe annonce que « la téléphonie mobile a connu une augmentation d’environ 2 % de son revenu au mois de mars 2020 ».

« Comparé aux données de mars 2019 ; le revenu de la téléphonie et l’internet a connu une augmentation de 1,82 %, soit une recette de 16,4 milliards F.CFA, selon le rapport de l’Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques (Arpce) de mars 2020 », détaille ce journal.

Le journal Le Patriote, revient sur un accident de circulation survenu hier lundi dans l’arrondissement six Talangaï et écrit : « Cet accident dû à la collision entre un camion de transport de manioc, un bus et un véhicule de l’armée en stationnement, a causé la mort d’un policier en service et fait un blessé grave ».