Covid-19 : cinq piroguiers en attente de jugement

Ils ont arrêtés en flagrant délit par les éléments de la gendarmerie nationale. Ils ont violé les mesures de lutte contre le coronavirus en embarquant clandestinement des passagers dans la nuit.

Les autorités estiment qu’ils sont transgressé les mesures de lutte contre le coronavirus, notamment celle portant interdiction de la traversée des fleuves. Le procureur de la république auprès du tribunal de première instance de N’Djaména Youssouf Tom, déplore le caractère irresponsable inhumain de ces présumés coupables. Il a déclaré que Leur acte est constitutif de résistance à l’autorité de l’Etat qui est réprimé par l’article 140.

Il s’offusque du fait que ces derniers ne voient pas l’intérêt général, l’intérêt de leurs concitoyens qui est la protection de leur santé mais c’est l’argent qu’ils reçoivent qui les intéresse. Le procureur de la république a invité les forces de l’ordre à agir selon les règles de l’art, car en cas d’infraction, elles ne sont pas épargnées

En plus ce des piroguiers, la gendarmerie nationale a présenté des présumés malfrats à la légion n°10. Ils sont 17 à être appréhendés par la gendarmerie. On note la présence de 4 femmes, 8 opérant à N’Djaména. Ils auraient emporté au cours des différentes opérations, des tapis, des couvertures, des ordinateurs, des valises pleines et des téléphones entre autres.