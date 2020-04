Covid-19: Buhari gracie 2600 détenus dont trois personnalités

Le président Muhammadu Buhari a approuvé la libération de 2600 détenus dans le but de décongestionner les prisons et de freiner la propagation du coronavirus dans le paysLe ministre de l’intérieur du Nigeria, Rauf Aregbesola, a déclaré lors d’une réunion jeudi à Abuja que trois personnalités de premier plan ont également bénéficié de l’amnistie présidentielle.

M. Aregbesola, qui était présent à la réunion avec les ministres de la justice et du procureur général de la Fédération, Abubakar Malami, et de l’information, Alhaji Lai Mohammed, a également déclaré que ce geste était fondé sur la compassion et a ajouté que 70 détenus du centre de détention de Kuje à Abuja seraient également libérés dans le cadre des efforts visant à décongestionner cette prison.

Aregbesola a déclaré que la grâce présidentielle faisait suite aux recommandations du comité présidentiel et à l’impératif de réduire drastiquement le nombre de détenus dans les centres de détention à travers le pays en raison de la pandémie de Covid-19.

Alors que des mesures palliatives ont été prises, les compagnies de distribution d’électricité (DisCos) ont accepté la suggestion du gouvernement de fournir gratuitement de l’électricité pendant deux mois à tous les Nigérians.

Le Directeur exécutif de l’Association des distributeurs d’électricité nigérians (ANED), M. Sunday Oduntan, a déclaré jeudi dans un communiqué que la DisCos reconnaissait les effets néfastes du coronavirus (Covid-19) sur la vie économique et quotidienne des clients.

« En exécution de nos engagements envers la nation, nous nous alignons sur les efforts de l’Assemblée nationale et de l’exécutif fédéral pour atténuer les difficultés qui sont actuellement supportées par nos clients et les autres citoyens dans tout le pays.

Nous félicitons les législateurs fédéraux, le pouvoir exécutif et la Commission de régulation de l’électricité du Nigeria (NERC) pour leur initiative et nous nous engageons à travailler avec eux pour assurer une alimentation électrique plus efficace en cette période difficile, alors que la nation se bat contre le Covid-19 », indique le communiqué.