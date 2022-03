Covid-19 au Botswana : construction d’une usine de fabrication de vaccins

La société américaine de biotechnologie NantWorks s’est associée au gouvernement du Botswana pour créer une usine de fabrication de vaccins.Lors de la cérémonie de lancement de la construction de l’usine lundi dernier, le fondateur et directeur général de NantWorks, Patrick Soon-Shiong, a déclaré que sa société prévoyait de développer des vaccins Covid-19 qui tuent le virus dans l’organisme, afin d’arrêter la transmission et de surmonter toutes les variantes, plutôt que des vaccins qui génèrent uniquement des anticorps qui bloquent le virus.

Il a indiqué que NantBotswana travaillerait main dans la main avec la clinique pour enfants Baylor du Botswana dans le but commun de renforcer la capacité de production pharmaceutique mondiale avec l’introduction du vaccin Corbevax.

Le Corbevax, qui n’est pas breveté, a été mis au point par le Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, le Baylor College of Medicine de Houston (Texas) et Dynavax Technologies Corp.

Il s’agit d’un vaccin à base de protéines recombinantes qui est actuellement utilisé en Inde, au Bangladesh et en Indonésie.

Soon-Shiong a fait don de 100 millions de doses de vaccin Corbevax au Botswana.

Selon Mme Soon-Shiong, l’usine de fabrication de vaccins de NantBotswana ne s’attachera pas seulement à relever les défis posés par le Covid-19, mais aussi d’autres affections, tel que le cancer.