Covid-19 : allègement des mesures à l’aéroport d’Abidjan

Le gouvernement ivoirien allège le contrôle sanitaire à l’aéroport d’Abidjan face à la « circulation modérée » de la Covid-19 et la validité des résultats du test PCR (Polymerase Chain Reaction, sigle en anglais) qui passe de 48 heures à 72 heures.Selon les autorités ivoiriennes « l’évolution de la circulation modérée de la Covid-19 » sur le territoire ivoirien et « en l’absence de nouveau variant » explique ces allègements, indique un communiqué co-signé par le ministère des Transports et celui de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle.

Pour les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire présentant la preuve d’une vaccination complète, le test PCR n’est plus exigé comme document sanitaire de voyage. Cependant, pour les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d’un test PCR négatif est exigé.

Concernant les passagers au départ, les voyageurs présentant la preuve d’une vaccination complète sont dispensés de test PCR à destination d’un pays ne l’exigeant pas comme document sanitaire d’entrée.

Par ailleurs, les voyageurs non ou incomplètement vaccinés, la preuve d’un test PCR négatif est exigé comme document sanitaire de voyage, souligne le communiqué.

Ces derniers jours, le taux de contamination a sensiblement baissé en Côte d’Ivoire. Les résultats des tests virologiques ont même révélé moins d’une dizaine de cas ces derniers jours. Un recul qui rassure une relance de l’activité économique touchée par cette crise sanitaire.