Covid-19: 230 millions FCFA de Mme Ouattara au District d’Abidjan et au personnel de la santé

La Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a fait jeudi des dons de kits alimentaires et sanitaires d’une valeur de 200 millions Fcfa aux populations du District d’Abidjan, et offert des produits sanitaires au personnel de santé d’un montant de 30 millions Fcfa dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.La crise sanitaire du Covid-19 a conduit l’Etat ivoirien à édicter des mesures barrières pour prévenir la propagation du virus, contraignant un bon nombre de concitoyens à rester chez eux ou à réduire leurs heures de travail. Certains ont momentanément perdu leur activité et d’autres mis au chômage.

« Cette situation qui accentue les besoins des populations en produits alimentaires et sanitaires est particulièrement difficile, surtout pour les couches les plus défavorisées. C’est pourquoi, avec ma Fondation Children Of Africa, j’ai décidé d’apporter mon soutien à mes frères et sœurs qui pâtissent de cette situation », a déclaré Mme Dominique Ouattara.

De ce fait, « à toutes les populations du District d’Abidjan, représentées ici par leurs maires, leurs chefs de communauté et chefs religieux, nous offrons des dons de produits alimentaires et sanitaires d’une valeur de 200 millions de F CFA, », a dit la Première dame de Côte d’Ivoire.

En outre, au travers de sa Fondation Children Of Africa, Mme Dominique Ouattara a offert des produits sanitaires d’une valeur de 30 millions de F CFA au personnel de santé en Côte d’Ivoire pour lui permettre de travailler dans de meilleures conditions.

Elle s’est réjouie des nombreuses actions de solidarité déjà entreprises dans le pays pour soutenir la lutte contre le coronavirus, tout en faisant observer que les besoins sont nombreux et requièrent l’implication de tous: personnes privées, ONG ou entreprises afin qu’aucune famille ne soit délaissée.

« Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir, soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaine de solidarité plus forte que le Covid-19 », a-t-elle lancé, exhortant au respect des mesures de restriction qui imposent de garder une distance de sécurité d’au moins un mettre les uns des autres.

Toutefois, poursuivra-t-elle, « loin de dresser des barrières entre nous, le Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d’humanisme et de solidarité qui font de la Côte d’Ivoire le pays de la vraie fraternité ».

Le coronavirus, une maladie grave et très contagieuse, a déjà fait des milliers de morts à travers le monde. En Côte d’Ivoire, à la date du 1er avril 2020, sur 190 cas confirmés, un décès a été enregistré et 9 personnes déclarées guéries.