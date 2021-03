Covid-19: 202 morts enregistrés en Côte d’Ivoire un an après la notification du 1er cas

La Covid-19 a fait 202 morts en Côte d’Ivoire près d’un an après la notification du premier cas de cette maladie dans le pays, a appris APA lundi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.

« Au total, le pays enregistrait à la date d’hier ( dimanche 07 mars), soit près d’un an après l’identification de son premier cas de Covid-19, c’est-à-dire depuis le 11 mars 2020, 35187 cas de Covid-19 diagnostiqués sur 442. 583 échantillons, soit 7,95% des cas testés dont 32.708 déclarés guéris et 202 décès », a a annoncé Dr Édith Kouassy, Conseiller technique du ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique.

Elle s’exprimait dans un point-presse où elle a fait le point de la maladie à Coronavirus en Côte d’Ivoire du 22 février au 07 mars 2021. Ainsi sur cette quinzaine ( du 22 février au dimanche 07 mars 2021), la Côte d’Ivoire a enregistré 3166 nouveaux cas de Covid-19 sur 37.471 tests analysés, soit 8,44% de l’échantillons, 2312 nouvelles guérisons et 16 décès.

Par ailleurs, Mme Kouassy s’est inquiétée de l’évolution de la pandémie en Côte d’Ivoire ces dernières semaines marquées par une augmentation significative de nouveaux cas avec un pic 691 cas le 04 mars dernier.

« Il en est de même pour le taux de positivité qui a connu des pics de 15,5 à 19,6% au cours de la semaine écoulée », a-t-elle ajouté. En outre, la Conseillère du ministre Eugène Aka Aouélé, a souligné que 95% des cas de Covid-19 se retrouvent toujours dans le «Grand Abidjan » qui demeure l’épicentre de la maladie contre 5% des cas concernant l’intérieur du pays.

« La Covid-19 est loin d’être terminée. Poursuivons la mise en œuvre des mesures sanitaires en vigueur», a exhorté Mme Kouassy. La Côte d’Ivoire a lancé depuis le 1er mars dernier, une campagne de vaccination contre la Covid-19. La première cible de cette campagne est constituée des forces de défense et de sécurité, du personnel de santé et des enseignants.

A cette première cible, se sont ajoutées depuis ce lundi, les personnes âgées de plus de 50 ans ou celles porteuses de pathologies chroniques.