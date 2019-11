Coupe UFOA U-20 : Guinée bat Mauritanie 2 – 0

La Guinée a battu la Mauritanie 2 buts à 0, en match d’ouverture de la deuxième édition de la coupe de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) U-20, joué dimanche au nouveau stade « Général Lansana Conté » à Conakry.Cette victoire des poulains du sélectionneur Dian Bobo Baldé, a été acquise grâce à un premier but inscrit par Algassimou sur penalty à la deuxième minute et à un second but marqué sur une belle frappe d’Ibrahima Sory Camara, à l’entame de la seconde période.

Outre ce match qui a coïncidé avec l’ouverture du nouveau stade de Conakry de 50 000 places, baptisé Général Lansana Conté, le Sénégal a battu la Sierra Leone 4-1, occupant du coup la première place de la zone A.

Ce lundi, la Gambie recevra le Libéria dans le cadre de cette deuxième édition de l’UFOA U-20 qui se poursuivra jusqu’au 8 décembre 2019.