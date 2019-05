Coupe nationale/Football: l’Afad sort l’Asec (4-2 Tab, 3-3) et retrouve FC San Pedro en finale

L’Afad retrouvera FC San-Pedro en finale de la coupe nationale de football après sa victoire aux tirs au but (4-2) face à l’Asec en deuxième 1/2 finale jouée, dimanche en nocturne, au stade Robert Champroux.Comme lors de la première demi-finale entre FC San-Pedro et le Racing Club d’Abidjan, l’Asec et l’Afad ont été départagés à l’issue des tirs au but après un match haut en intensité et sanctionné par un 3-3 au temps réglementaire.

Badié Gbagnon auteur d’un doublé (42è et 54è) et Bagaté Salif (36è) ont marqué pour l’Asec Mimosas. Ils ont été imités par Tobokoué Junior (21è), Gnadou Joseph (58è) et Avo Léibé (67è) pour l’Afad.

A l’épreuve fatidique des tirs au but, les Académiciens plus concentrés ont transformé quatre tirs par Gnadou Joseph, Stéphane Ahizi, Junior Tobokoué et Lohou Aubin, quand Sacré Béhinan rate le sien.

Les deux tirs réussis par Badié Gbagnon et Alex Angbagui sont avérés insuffisants pour l’Asec car Gonazo Bi Ya Thomas et Sacko Oumar ayant raté leur tentative, synonyme d’élimination des Mimos tenants du trophée.

L’Académie de football Abdoulaye Diallo (Afad) rencontrera en finale, le 19 mai, FC San-Pedro vainqueur du Racing Club d’Abidjan (3-2 Tab, 1-1) en début d’après-midi.